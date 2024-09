Beto Pereira quer frota verde e biocombustível no transporte público da Capital

O deputado federal e candidato à prefeitura de Campo Grande pelo PSDB, Beto Pereira, reconheceu a insatisfação da população com a precariedade do serviço oferecido pelo Consórcio Guaicurus no transporte público da Capital e afirmou que planeja investir em frota verde e no uso de biocombustíveis.

O candidato apontou para os problemas que assolam o transporte coletivo da Capital, como veículos sucateados, superlotação, terminais depredados e atrasos constantes. “No que depender de mim, Campo Grande terá um transporte público moderno, eficiente e sustentável”, destacou Beto.

Esse modelo já está em funcionamento em outros estados, como São Paulo, e a frota verde contribuiria significativamente para a redução da poluição, além de evitar o problema de superlotação dos veículos.

Beto também reforça que concluirá as obras dos terminais inacabados na Capital. “Vamos acabar com esse absurdo e garantir que os terminais sejam concluídos adequadamente”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também