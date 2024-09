Beto propõe estacionamento vertical e incentivos para quem investir na área central

Em caminhada pelo centro e comercio, o candidato a prefeito Beto Pereira, (PSDB), visitou também o Camelódromo, onde apresentou aos eleitores suas propostas para promover a melhoria da capital sul-mato-grossense.

Além de buscar o apoio dos eleitores indecisos, Beto ressaltou a importância de revitalizar o centro da cidade e apontou que o desafio é trazer o público novamente para o centro da cidade, revitalizando quadriláteros da área central, incentivando a habitação e abertura de mais vagas de estacionamento.

“Temos que investir na verticalização de estacionamentos. Existem áreas públicas na região central que podem ser concedidas à iniciativa privada para oferta de vagas. Temos que habitar novamente o centro. Plano de incentivos para o quadrilátero que vai garantir que quem tiver investimento na área central, dosar de benefício, com a finalidade de habitação, com condições tributárias diferentes”, apontou.

Durante a visita, o presidente do Camelódromo, Narciso Soares, apresentou um projeto de transformar o espaço em um local mais atrativo para os visitantes, inspirado em modelos bem-sucedidos como o de Curitiba (PR), que possui ruas abertas 24 horas com quiosques, bares e comércio diversificado.

“Podemos contemplar essa ideia usando o calçadão com o Mercadão Municipal”, vislumbrou Narciso, sugerindo alternativas para atrair turistas ao Mercadão.

O Camelódromo conta com 473 boxes, sendo que aproximadamente duas mil pessoas dependem diretamente desse espaço para garantir sua fonte de renda.

