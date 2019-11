Bolsonaro deixa o PSL a partir desta terça-feira

O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião na tarde desta terça-feira (12) com a cúpula do PSL para anunciar sua saída do partido. O encontro será realizado no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, Bolsonaro deve comunicar que ficará sem partido, a tendência é que o presidente colha assinaturas para criar uma nova legenda, o nome ainda não foi escolhido, mas existe uma hipótese de que seja Conservadores.

Membros do Partido Social Liberal classificam a atitude de Jair como uma traição. Em outubro Bolsonaro deu indícios que sairia do partido, mas aguardava um cenário favorável para sua saída.

Até o momento pelo menos 20 parlamentares estariam dispostos a acompanhar o presidente na nova empreitada. Os possíveis nomes que desejam seguir Bolsonaro são os dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (SP) e o senador Flávio Bolsonaro (RJ).

Atualmente a legislação permite situações de justa causa para desfiliação partidária, que é quando um deputado ou vereador pode migrar de partido sem perder o mandato. Alguns exemplos: fusão ou incorporação do partido; mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; grave discriminação política pessoal; e, no último ano de mandato, sair para disputar eleição.

