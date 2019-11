“Ranking” pesquisas avaliou governos Bolsonaro e Reinaldo

Saiba Mais Geral Reinaldo encaminha projetos que vão de Refis a benefício às famílias carentes

O Instituto Ranking de Comunicação e Pesquisa divulgou nesta segunda-feira (11) um levantamento que mostra a avaliação da população sul-mato-grossense em relação ao presidente Jair Bolsonaro e o governador, Reinaldo Azambuja.

Na avaliação, 38,23% dos entrevistados consideram o presidente do Brasil bom ou ótimo; 28,16% regular; 20,60% ruim ou péssimo e 13,01% não souberam ou não responderam. Veja o gráfico:

Já a pesquisa relacionada ao governador de Mato Grosso do Sul levantou dois questionamentos. No primeiro, a população foi questionada se aprova ou desaprova a administração de Reinaldo, 68,30% disseram que sim e 31,70 que não aprovam. Veja o gráfico:

A outra avaliou o governador e o resultado foi o seguinte: 39,16% consideram ótimo ou bom; 32,06% falaram que é regular; 18,20% consideram ser ruim ou péssimo e 10,58% não souberam ou não responderam conforme mostra o gráfico abaixo:

Metodologia

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 8 de novembro deste ano e 3 mil pessoas forame entrevistadas, distribuídas em 20 municípios do estado, incluindo a capital. A pesquisa do tipo quantitativo, por amostragem, com aplicação de questionário estruturado em entrevistas pessoais e por telefone e tem um intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,5% para mais ou para menos.

Saiba Mais Geral Reinaldo encaminha projetos que vão de Refis a benefício às famílias carentes

Deixe seu Comentário

Leia Também