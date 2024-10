Boulos pede prisão de Marçal após acusações de uso de cocaína

O candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), anunciou na última sexta-feira (04) que irá solicitar a prisão de seu adversário Pablo Marçal (PRTB), após ele ter o acusado de usar cocaína em uma publicação nas redes sociais.

“Ele ultrapassou todos os limites. Estamos protocolando um pedido de prisão contra Pablo Marçal na Justiça Criminal, além do dono da clínica. Vamos tomar todas as medidas legais cabíveis na Justiça Eleitoral”, afirmou Boulos.

Marçal divulgou um receituário que afirma que Boulos foi atendido na clínica Mais Consulta, no Jabaquara, em São Paulo, no dia 19 de janeiro de 2021, apresentando “quadro de surto psicótico grave, com delírio persecutório e ideias homicidas”.

O documento também menciona que Boulos teria mostrado sinais de confusão mental e episódios de agitação. Um exame toxicológico realizado por um acompanhante teria dado positivo para o uso de cocaína. O candidato do PSOL teria sido encaminhado para atendimento psiquiátrico em caráter emergencial.

Boulos contesta as acusações, afirmando que o proprietário da clínica, Luiz Teixeira, seria um apoiador de Marçal e teria falsificado o documento. Ele ressalta que o registro médico apresentado pelo candidato do PRTB é de José Roberto de Souza, que está inativo devido ao falecimento.

Além disso, Boulos afirma que, no dia seguinte ao atendimento mencionado no prontuário, ele estava na Comunidade do Vietnã, na zona sul, realizando a distribuição de cestas básicas.

A postagem já havia sido removida das redes sociais do candidato na noite desta sexta-feira. E hoje (05), O juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, concedeu liminar determinando a exclusão de posts publicados no Instagram, TikTok e Youtube sobre um falso documento divulgado por Marçal sobre Boulos.

