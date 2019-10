BR-262 receberá investimentos de R$ 22 mi do Ministério da Infraestrutura

A senadora, Simone Tebet (MDB-MS), se reuniu nesta quinta-feira (17) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e conseguiu a autorização para remanejar R$ 22 milhões de emenda individual de sua autoria para destinar à manutenção da BR 262 em Mato Grosso do Sul.

"Saí da reunião satisfeita, pois demos mais um passo nas negociações para a liberação de recursos para a BR 262", comemorou Simone.

A senadora explicou que a autorização final virá em breve, pois já consta do Projeto de (PLN 25), que será votado em sessão do Congresso. "Assim, poderemos atender, efetivamente, aos pedidos do governo estadual e do DNIT-MS", disse.

