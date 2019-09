Governo garante a Simone liberação de recurso para BR-262

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) reuniu-se com o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos, para pedir a ele o remanejamento de R$ 22 milhões.

O recurso será destinado à manutenção de trechos rodoviários em Mato Grosso do Sul. Após o encontro a senadora disse que o ministro garantiu que o valor será liberado sim. "Assim, atendemos ao pedido do governo estadual e do DNIT-MS.", disse a senadora.

O valor remanejado virá da emenda de bancada solicitada pela senadora para a construção do anel rodoviário de Três Lagoas.

O projeto para a execução da obra não ficará pronto a tempo e o recurso não seria liberado, com isso a senadora achou melhor solicitar o remanejamento para garantir, ao menos, a manutenção da BR 262.

Deixe seu Comentário

Leia Também