Câmara terá comissão especial para analisar a PL da anistia do 8 de Janeiro

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou nesta terça-feira (29) a criação de uma comissão especial para analisar o projeto de lei (PL) 2.858 de 2022, conhecido como PL da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de Janeiro.

Com a criação da comissão especial, a tramitação do projeto pode se arrastar por até 40 sessões do plenário da Casa, que não ocorrem consecutivamente, o que pode atrasar uma possível aprovação da medida.

“Sempre com a responsabilidade e o respeito que são próprios deste Parlamento. E também nessa temática, é preciso buscar a formação de eventual convergência”, afirmou o deputado, se referindo aos ritos e prazos regimentais.

“O tema deve ser devidamente debatido pela Casa. Mas não pode jamais, pela sua complexidade, se converter em indevido elemento de disputa política, especialmente no contexto das eleições futuras para a Mesa Diretora da Câmara”, afirmou Lira.

Com a decisão, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara cancelou a sessão prevista para votar o projeto, que estava prevista para acontecer na tarde desta terça-feira.

