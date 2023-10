Câmara vota projeto para conceder exploração do estacionamento rotativo nesta terça

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande irão analisar dois Projetos de Lei, na sessão desta terça-feira (17). Em destaque, estará o PL n. 11.105/23 da Prefeitura que autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder a concessão para exploração do Sistema de Estacionamento Rotativo Pago nas vias de Campo Grande.

Em única discussão e votação, o PL segue para análise.

Já em segunda discussão e votação, os vereadores analisam o PL n. 10.211/21, que denomina “Professor Jonnas Domingos” a Escola Municipal que especifica, localizada na Vila Natália. A proposta é de autoria dos vereadores Ademir Santana, Carlos Augusto Borges, Dr. Jamal e Valdir Gomes.

Palavra Livre – Durante a sessão, o presidente da Federação de Esportes Eletrônicos e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, Weverton Ramires Viana, estará na Tribuna para falar sobre a entidade e o uso da tecnologia como chave mestra para potencializar a educação, ampliar os esportes e fomentar a cultura e o turismo regional. O convite foi feito pela vereadora Luiza Ribeiro.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também