Camila fala em "novo modelo" ao admitir candidatura

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira (14) no diretório municipal do PT em Campo Grande, a deputada federal Camila Jara demonstrou interesse em se candidatar como a opção do partido de Lula à prefeitura de Campo Grande.

A declaração da parlamentar é feita alguns dias após o deputado estadual Zeca do PT desistir de competir no pleito municipal do próximo ano.

Camila, no entanto, não é a única filiada ao partido com interesse no executivo municipal. A ex-candidata ao governo do Estado, Giselle Marques, também está buscando seu espaço na disputa pela prefeitura.

“Qualquer projeto que passe pela disputa majoritária precisa ser construído coletivamente. O que a gente sente é a necessidade de pautar um novo modelo e uma nova perspectiva para Campo Grande, para que nossa cidade possa se desenvolver sem deixar ninguém para trás", afirmou a deputada ao JD1.

"O Partido dos Trabalhadores vai debater o assunto, passar por eleições internas, e tenho certeza que o melhor nome será escolhido. Como em tudo que faço por Mato Grosso do Sul, estou e estarei como sempre estive: à disposição das pessoas e do partido para lutar por uma vida melhor da nossa sociedade", finalizou.

À reportagem, o presidente do diretório municipal do PT em Campo Grande, Agamenon do Prado, afirmou que, logo após a desistência de Zeca do PT do pleito municipal, a sigla começou a trabalhar para definir o próximo candidato à prefeitura.

“Com a desistência do ex-governador Zeca do PT na terça-feira passada, nós reunimos a comissão executiva municipal que vai coordenar o processo aqui na Capital, e decidimos procurar as outras candidaturas que restavam”, comentou.

Agamenon explicou que a deputada afirmou que conversará com Giselle e demais candidatos e candidatas da sigla para garantir uma candidatura única do partido na Capital.

“Ela disse que é o sonho dela administrar a cidade onde ela nasceu e cresceu toda sua juventude e adolescência” comentou o presidente da sigla na Capital sobre a deputada.

Se espera que até 23 de setembro haja um consenso sobre quem estará à frente da sigla no pleito.

