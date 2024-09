Campo Grande "vai mudar", afirma Beto Pereira

O Deputado federal e candidato à prefeitura de Campo Grande, Beto Pereira deu a largada, em evento maiúsculo ontem, na sexta-feira (6), no Rádio Clube Campo, à sua campanha eleitoral na Capital. A coligação Juntos Pela Mudança, que reúne os partidos PSDB/Cidadania, PL, MDB, Solidariedade, PSD, PSB, Republicanos e Podemos fizeram ato com cinco mil pessoas (7.000 segundo a organização), em apoio ao candidato tucano.

O evento contou com a presença do governador Eduardo Riedel, dos ex-governadores Reinaldo Azambuja e André Puccinelli, além de senadores, deputados federais e estaduais e candidatos a vereadores das siglas ligadas à coligação.

Riedel reafirmou o compromisso do PSDB e coligação com a candidatura de Beto, além de reforçar a capacidade do colega de partido. “Agora, estaremos ao lado de Beto Pereira para recolocar a capital nos rumos do desenvolvimento, como estamos fazendo no Estado. Hoje Mato Grosso do Sul cresce a passos largos, enquanto Campo Grande definha”, afirmou o governador.

Além disso, o mandatário sul-mato-grossense apontou para a visão que Beto tem para mudar o cenário da Capital do Estado. “Ele não tem hora para trabalhar, tem coragem para tomar as decisões duras que serão necessárias, de fazer aquilo que tem que ser feito; e por último, ele tem liderança para estruturar uma equipe capaz disso. Vamos estar juntos nesta missão de transformar Campo Grande”, disse Riedel.

Em seu discurso, Beto afirmou que irá implementar mudanças na administração campo-grandense, e que contará com apoio do governador para concretizar essas mudanças. “Não será fácil, mas vamos mudar o jeito de administrar esta cidade. Vamos recolocá-la no rumo certo”, disse o deputado.

