Capitão Contar declara apoio à Rose

O ex-deputado estadual e ex-candidato ao governo do Estado, Capitão Contar, declarou nesta sexta-feira (18) o seu apoio à candidatura de Rose Modesto, que disputa o 2º turno na Capital contra a candidata à reeleição Adriane Lopes.

Por meio de publicação nas redes sociais, Contar afirmou que estará dando seu apoio à candidata do União Brasil ao Paço Municipal.

“A política é muito mais do que palavras e narrativas, é sobre ações e postura, e foi com base nesses princípios que ao longo da minha trajetória sempre honrei e trabalhei por uma política justa e transparente, e é por isso que nesse segundo turno o meu voto e o meu apoio são para Rose”, disse o ex-deputado.

Contar ainda agradece ao apoio dado por Rose à campanha ao governo do Estado e também ao ex-presidente Bolsonaro na corrida eleitoral de 2022. “Agora é o meu momento de retribuir”, comentou.

Chegando a enfrentar o então candidato Eduardo Riedel em um 2º turno ao governo de Mato Grosso do Sul, Contar explica o seu ‘desaparecimento’ nas eleições municipais deste ano, e afirma que irá se candidatar ao Senado em 2026, o que “não condiz” com uma candidatura neste pleito.

Confira o vídeo:

