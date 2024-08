Com 35% das candidaturas em MS, mulheres ainda são minoria na corrida eleitoral

Detendo 52% do eleitorado em Mato Grosso do Sul, as mulheres ainda não estão em pé de igualdade em números, quando se trata de representação política.

Foram registradas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nestas eleições municipais de 2024, um total de 7.320 registros de candidaturas em Mato Grosso do Sul, 4.719 são de homens, o que representa 64,47% dos postulantes, os outros 35,53% são constituídos por 2.601 mil mulheres.

Para o cargo de prefeita, são 39 candidatas, número que não abrange o total de municípios do estado. Para a vaga de vice, a Justiça Eleitoral registra 73 nomes, e outras 2.489 estão na corrida por uma vaga no Legislativo.

Campo Grande segue no mesmo caminho e para o principal cargo da cidade, são 3 mulheres contra 5 homens candidatos e 165 na disputa da Câmara frente 321 homens.

Atualmente a Câmara Municipal de Campo Grande é ocupada por 28 homens e uma mulher, Luiza Ribeiro (PT). Contando os vices, as candidaturas femininas na Capital somam 172 e masculinas 330, que representam 65% do total.

Em 2020, a Emenda Constitucional (EC) nº 97/2017 estabeleceu cota de 30% para mulheres nas eleições proporcionais a serem cumpridas por cada partido para garantir uma participação mínima.

O estímulo à participação feminina por meio da chamada cota de gênero está previsto no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei das Eleições, definindo que cada partido ou coligação preencha o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo para o Legislativo municipal, estadual ou federal.

