Com saída da Prefeitura de Corumbá, Iunes faz a "limpa" no 1° escalão

Uma Portaria do prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, publicada em edição do Diário Oficial do Município na sexta-feira (27), exonera todo o primeiro escalão da gestão municipal.

Prefeito de Corumbá por dois mandatos, Iunes deixa o cargo a partir de 1° de janeiro de 2025. Na mesma data, toma posse Dr. Gabriel (PSB), eleito nestas eleições municipais 2024.



Sem nominar as exonerações, a portaria “P” n° 726, informa que “ficam exonerados todos os ocupantes do cargo de provimento em comissão” de secretário municipal; de secretário adjunto; de diretor-presidente; de assessor especial; de procurador-geral; de controlador-geral; de auditor-feral de Fazenda e de chefe de gabinete do prefeito.

Também estão exonerados ocupantes dos cargos de Secretário-Executivo; de Superintendente; de Consultor Legislativo; de Assessor-Executivo I e II e de Assessor Jurídico-Administrativo.

A portaria não se aplica “às servidoras ocupantes de cargo de provimento em comissão que estejam em gozo de licença-maternidade”.

