Confira na íntegra o relatório da PF sobre golpe de Estado

Nesta terça-feira (26), o ministro do STF, Alexandre de Moraes, divulgou o relatório de 884 páginas da Polícia Federal que aponta Jair Bolsonaro e 36 aliados como indiciados por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e abolição do Estado Democrático de Direito.

O documento foi enviado à Procuradoria-Geral da República (PGR), onde o procurador-geral Paulo Gonet decidirá se apresentará denúncia ou arquivará o caso. Em caso de denúncia, o processo será encaminhado de volta ao STF para instrução.

As investigações, realizadas nas operações Tempus Veritatis e Contragolpe, apuram ações no governo Bolsonaro que incluíam um plano para assassinar Lula, Alckmin e Moraes. Confira o relatório completo

