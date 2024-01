Congresso agenda para 5 de fevereiro sessão que marca início do ano legislativo

O Congresso Nacional convocou para o dia 5 de fevereiro uma sessão conjunta das duas Casas, solenidade que marca o início do ano legislativo de 2024, que estava em recesso desde 23 de dezembro do ano passado.

A cerimônia está prevista para ter início às 15h, no plenário da Câmara dos Deputados, e segundo a página oficial do Congresso, será “destinada a inaugurar a 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura”.

As pautas prioritárias a serem tratadas no início deste ano ainda devem ser decididas em reunião de líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Além disso, os parlamentares também devem discutir os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a trechos da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a PL do Veneno.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também