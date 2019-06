Contra CPI, vereadores "vistoriam" terminais

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Os vereadores Junior Longo (PSB) e Valdir Gomes(PP) estiveram no Terminal Bandeirantes realizando vistorias e conversando com os passageiros para entender a realidade de um dos locais mais usados pela população.

Eles criticaram a proposta de abertura de uma Comissão Processante de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal para apurar as denúncias sobre a baixa qualidade do serviço prestado pelo Consórcio Guaicurus no transporte público.

Junior Longo que é presidente da Comissão de Transporte e Trânsito propõe audiência pública para debater o assunto na Capital no mês de julho.

A viagem de um terminal a outro de ônibus, como planejado inicialmente por Valdir, não ocorreu, mas problemas foram constatados.

Segundo Valdir Gomes, existe a necessidade de se terminar o mais rápido possível o relatório sobre a visita., por isso não foram de um terminal para o outro conforme combinado. “Precisamos acelerar o relatório para que até às 10h esteja tudo pronto”, disse o vereador.

Até o momento, apenas cinco vereadores assinaram o requerimento que pede a abertura do procedimento.

Deixe seu Comentário

Leia Também