Greve de motoristas de ônibus pega usuários do transporte de surpresa

Os usuários do transporte público da capital sul-mato-grossense enfrentaram estão enfrentando dificuldades para se locomoverem nesta manhã de sexta-feira (14) com a paralisação dos motoristas dos ônibus.

A previsão deles é que o serviço volte a funcionar normalmente a partir das 9h.

Segundo informado por um motorista, que não quis se identificar, o sindicato que teria organizado a paralisação contra a Reforma da Previdência.

Os usuários que estão acostumados a usarem o transporte logo cedo precisaram recorrer a outros meios. A copeira Neia Agadyr disse “eu só soube de madrugada quando mandaram no grupo do whats e peguei carona com a vizinha”, comenta.

Os pontos e terminais estão lotados de pessoas que não foram informadas sobre a decisão.

