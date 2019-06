Acidente com ônibus no interior paulista deixa dez mortos

Dez pessoas morreram e 51 ficaram feridas em um capotamento de ônibus, que também envolveu outros veículos, no domingo (9), na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123), em Pindamonhangaba, interior paulista. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados às 21h38.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as pessoas foram encaminhadas para hospitais de Pindamonhangaba, Taubaté e Campos do Jordão. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Taubaté, munícipio no qual o caso será apresentado ao plantão policial.

O coletivo transportava moradores do litoral sul de São Paulo, que voltavam de uma excursão de um dia em Campos do Jordão. As causas do acidente não foram divulgadas.

