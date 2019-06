Jovem morre em acidente de moto no Universitário

O jovem Thiago dos Santos Afonso Matheus, de 24 anos, morreu na madrugada deste domingo (9), depois de sofrer acidente de moto no bairro Universitário, em Campo Grande.

De acordo com informações policiais, o jovem pilotava a motocicleta quando, no cruzamento da rua Vitor Meireles com a avenida Frida Puxian, perdeu o controle e foi arremessado contra um poste de iluminação. O acidente teria sido provocado por um atrito do pé de descanso da motocicleta com o solo. Uma testemunha passava pelo local logo após a queda, quando viu a moto e o rapaz caído na via e acionou o Corpo de Bombeiros. Thiago morreu no local.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Piratininga.

Deixe seu Comentário

Leia Também