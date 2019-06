Jovem morre após confronto com a polícia, na capital

Saiba Mais Polícia Quadrilha de traficantes é presa pelo Batalhão de Choque

Jefferson de Lima, 26 anos, morreu após efetuar disparos contra os policiais e resistir à voz de prisão na manhã deste sábado (7), no Jardim Panorama. De acordo com denúncias, ele estaria com uma motocicleta roubada no dia anterior. Em sua casa, além da moto roubada, os policiais encontraram 12,5 kg de maconha e a arma de fogo utilizada na troca de tiros.



De acordo com o informações do Batalhão de Choque, após denúncias sobre a motocicleta roubada na residência do autor, eles fizeram rondas no bairro e, na manhã deste sábado, encontraram Jefferson no portão da casa. Imediatamente, os policiais deram a ordem de abordagem, mas ele correu para dentro do imóvel.

Diante a situação, a equipe entrou na residência e, no momento da ordem de abordagem, Jefferson efetuou disparos de arma de fogo em direção aos policiais, iniciando uma troca de tiros. Ele acabou sendo atingindo e, ainda com sinais vitais, foi encaminhado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Tiradentes, mas não resistiu.



Na casa de Jefferson, os policiais encontraram, além da moto roubada e arma usada contra os policiais, 12,5 kg de maconha. Tudo foi encaminhado à Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv) e o caso foi apresentado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), para as providências cabíveis.

Ainda, conforme os policiais, Jefferson tem diversas passagens por roubo na capital e em Sidrolândia.

