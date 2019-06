Cantor Andre Matos morre aos 47 anos

Matheus Henrique, com informações do G1

O cantor Andre Matos, de 47 anos, morreu neste sábado (8). Ele era conhecido como um dos maiores vocalistas do metal brasileiro e por ser ex-membro fundador da banda Angra. A informação foi publicada pelas bandas Shaman e Angra, em suas redes sociais. Ainda não há detalhes sobre a causa da morte.

A banda Shaman confirmou a morte do vocalista por um comunicado, que diz, "O destino nos uniu, nos separou, nos reuniu e agora pregou mais essa com a gente. É com profunda dor em nossos corações que nos despedimos do Andre mais uma vez, desta vez de forma definitiva".

Atualmente, eles estavam em turnê de reunião da banda, em que Andre Matos cantou entre 2000 e 2006. O último show foi no domingo (2) e o próximo seria em 13 de julho, no interior de São Paulo.

Confira o comunicado da banda Shaman abaixo:

