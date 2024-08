Coronel David destaca importância de convenções do PL no Estado

O deputado Coronel David (PL) destacou o papel das convenções municipais que estão sendo realizadas pela sigla em várias cidades do Estado, algo apontado como de extrema importância para fortalecer a direita em Mato Grosso do Sul.

Segundo o deputado, esses eventos servem não só para fortalecer a base do partido, mas também para preparar o terreno para eleições futuras.

”O PL é hoje o maior partido de direita do Brasil, e tem no ex-presidente Jair Bolsonaro o seu maior nome. Bolsonaro continua sendo a maior força política que surgiu no País nos últimos tempos, pois traduz de maneira simples os anseios da população”, explicou.

Durante as convenções, o partido vem buscando escolher pré-candidatos capacitados para disputar prefeituras e vice-prefeituras importantes no Estado, além de apresentar nomes para comporem as câmaras municipais.

“Estamos comprometidos em oferecer ao eleitorado as melhores opções, com pessoas preparadas e alinhadas com os valores e princípios do PL”, destacou.

