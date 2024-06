Coronel David pede por melhorias na UTI neonatal da Maternidade Cândido Mariano

De acordo com o deputado, a situação se agrava com a internação prolongada de crianças em condições de alta médica, que permanecem na UTI à espera de exames cardiológicos. Esse cenário não apenas sobrecarrega os cofres públicos, mas também causa desgaste aos pais e ocupa vagas que poderiam ser destinadas a outras crianças em necessidade urgente. O pedido foi oficialmente direcionado ao presidente da Maternidade Cândido Mariano, Daniel Gonçalves de Miranda. A expectativa é que a ampliação dos atendimentos traga melhorias significativas para o serviço neonatal, garantindo um cuidado mais ágil e eficiente para os recém-nascidos internados na UTI da maternidade. A Cândido Mariano, uma das maiores maternidades da Região Centro-Oeste, é conhecida pelo tratamento de recém-nascidos e é gerida pela AAMI (Associação de Amparo à Maternidade e a Infância). Fundada em 21 de janeiro de 1938, a AAMI é uma entidade beneficente de assistência social na área da saúde, reconhecida como de utilidade pública em níveis federal, estadual e municipal.

A motivação do deputado surge após a constatação de que a UTI Neonatal do hospital conta, atualmente, com apenas um cardiopediatra, realizando exames cardíacos uma vez por semana. “Esse tipo de exame não pode esperar”, destacou o deputado. “A demora na realização e identificação de possíveis patologias pode trazer graves consequências para os recém-nascidos”, acrescentou.