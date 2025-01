Deputado diz que Lula cometeu prevaricação ao revogar regras de fiscalização do Pix

O governo decidiu revogar nesta quarta-feira (15, o ato normativo que alterava as regras de fiscalização da Receita Federal sobre transações financeiras, especialmente sobre o Pix, e apesar das comemorações da oposição, o deputado Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR) citou a possibilidade de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para Hauly, Lula cometeu o crime de prevaricação ao revogar o decreto que aprimora o monitoramento do Pix, o que configuraria crime de responsabilidade por parte do presidente e poderia resultar em sua deposição do cargo.

“O que está sendo feito é um aperfeiçoamento, utilizando a fiscalização eletrônica. Muito cuidado com essa medida, que pode ensejar o impeachment de seu mandato. Esse ato de covardia, se for praticado, será o pior ato de sua vida política”, disse o deputado em vídeo publicado em suas redes sociais.

Segundo a coluna Igor Gadelha, do Metrópoles, a decisão de revogar a decisão ocorre após os ministros de Lula chegarem ao entendimento que seria difícil contra-atacar as críticas da oposição, e que a medida foi necessária para “retirar o combustível” dos contrários ao atual governo.

