Deputado quer que PGR investigue compra de mineradora brasileira pela China

O deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) enviou um ofício ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, em que pede uma investigação sobre a aquisição da Mineração Taboca pela estatal China Nonferrous Trade.

A operação, que envolve a mina de Pitinga (AM), que possui metais como nióbio, tântalo e possivelmente urânio, ocorreu por US$ 340 milhões, valor equivalente a cerca de R$ 2 bilhões na cotação atual.

No pedido, o deputado relata preocupação com possíveis riscos à soberania nacional. “Essa aquisição pode representar um potencial risco à soberania nacional, à gestão de recursos estratégicos para o Brasil e até à preservação ambiental na Amazônia”, afirmou Luiz Philippe.

Em seu pedido, o deputado justifica que "a exploração de minerais essenciais para indústrias de alta tecnologia, como energia nuclear e defesa, demanda maior rigor no controle e monitoramento".

Ele ainda pede a Gonet que seja proposta uma ação civil pública para garantir o respeito às normas constitucionais sobre a exploração de minérios por empresas não brasileiras.

