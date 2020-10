Deputados encerram sessão com oração ao colega Onevan de Matos

Os deputados estaduais encerraram a sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira (6) fazendo uma oração em prol da recuperação do colega, deputado Onevan de Matos (PSDB), que está internado no Hospital Unimed Campo Grande, com coronavírus.

As sessões têm sido feitas de maneira virtual, ainda assim o deputado Barbosinha (DEM), sugeriu que os parlamentares se reunissem por alguns minutos ao fim da sessão para direcionar as orações ao colega.

“Independente da fé de cada parlamentar, ou de cada sul-mato-grossense que acompanha as sessões, compartilhamos um momento de esperança, entregando a Deus nossas orações por uma pessoa querida”, compartilhou o presidente da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Onevan estava em casa fazendo tratamento contra covid-19 e no ultimo sábado (3) foi internado mais uma vez por conta de problemas respiratórios. Desde então ele está recebendo ventilação mecânica no procedimento conhecido como oxigenoterapia, para manter a oxigenação do sangue e não sobrecarregar o pulmão.

