Deputados irão criar comissão para discutir novas regras sobre meia-entrada em 2025

Líderes dos partidos da Câmara dos Deputados entraram em acordo para criar, no início de 2025, uma comissão especial para discutir e redefinir as regras de meia-entrada e gratuidade em eventos culturais brasileiros.

A ideia seria, segundo os deputados, unificar quase quarenta projetos sobre o tema que atualmente tramitam na Câmara e fazer um único texto, que seria levado para votação no plenário.

Um dos pontos defendidos pelos deputados é que seja debatido o fato de jovens de alta renda terem direito à meia-entrada em shows, enquanto trabalhadores com menor poder aquisitivo precisam pagar o valor integral do ingresso.

Essa articulação ocorre após um acordo entre os deputados e a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), que defende a necessidade de ser revisar as regras da meia-entrada.

