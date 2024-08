Eleições 2024: Beto Pereira é o candidato com maior tempo de propaganda eleitoral na TV

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) divulgou, na tarde desta quarta-feira (21), quanto tempo cada candidato à prefeitura de Campo Grande terá de propaganda eleitoral na TV.

Em primeiro lugar aparece Beto Pereira (PSDB), que por fazer parte da coligação Juntos Pela Mudança - formada pelo Republicanos, MDB, Podemos, PL, PSD e Federação PSDB Cidadania -, tem 4:58 de propaganda eleitoral.

Em segundo lugar, aparece o nome de Camila Jara (PT), que fazendo parte da Federação Brasil da Esperança - formada por PT, PC do B e PV -, tem um total de 01:41 de propaganda eleitoral nas programações campo-grandenses.

Rose Modesto (União Brasil), da coligação Unidos por Campo Grande - formada por PDT e União Brasil -, terá 01:35 durante as propagandas. A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), da Coligação Sem Medo de Fazer o Certo - formada por PP, PRD e Avante -, terá 01:17.

Luso Queiroz (PSOL), da Coligação PSOL/Rede, terá apenas 27 segundos de propaganda eleitoral.

Além de ser divulgado o tempo de TV, o TRE também realizou sorteio da ordem de exibição da propaganda eleitoral no pleito municipal, com Rose Modesto sendo a primeira na grade. Beto Pereira foi sorteado como o segundo candidato na grade, seguido de Luso Queiroz, Adriane Lopes e Camila Jara.

