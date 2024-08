Eleições 2024: MS teve 7.236 candidaturas, menor número desde 2016

Se encerrou nesta quinta-feira (15) o prazo limite para que os partidos políticos, as federações e as coligações confirmassem os nomes escolhidos para as eleições deste ano, que em Mato Grosso do Sul contará com 7.236 candidaturas, menor número desde o pleito de 2016.

Segundo levantamento feito pelo JD1, com dados sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), MS contou com 1.432 registros de candidaturas a menos que 2020, que teve 8.668 candidatos, 1.280 a mais que o registrado em 2016 e o maior número na história do Estado.

Candidaturas no Brasil

Segundo os dados do TSE, o número de candidatos também diminuiu no Brasil, com a menor quantidade de registros desde 2008.

Até a manhã desta sexta-feira (16) foram computados um total de 455.493 pedidos de candidatura em todo o Brasil, 100 mil registros a menos do que o total das eleições municipais de 2020.

No pleito anterior, houve um recorde histórico de inscrições de candidaturas no Brasil, com 557.678, 60 mil registros a mais do que a eleição de 2016.

Com isso, estas serão as eleições com a menor quantidade de candidatos nos últimos 16 anos.

