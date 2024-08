Eleitores de três municípios da 43ª ZE têm locais de votação alterados em 2024

Os eleitores da 43ª Zona Eleitoral em Dourados, Itaporã e Laguna Carapã terão novos locais de votação, sendo algumas mudanças temporárias para o pleito de 2024 e outras definitivas. Divulgação foi feita pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Confira:

Dourados

Eleições de 2024: Os eleitores que votam na Escola Municipal Prof. Avani Cargnelutti Fehlauer, localizada na Av. José Roberto Teixeira, 456, Jardim Flórida I, votarão, provisoriamente, nos seguintes locais:

Os que votam nas seções 7, 8, 9,10,11, 221, 226 e 255 votarão no CEIM Prof.ª Maria de Lourdes Silva, situado na Rua Teiji Matsui, 314, Altos do Indaiá.

Já os das seções 271, 279, 288 e 363, no CEIM Maria de Nazaré, localizado na Rua Ozório Nunes Siqueira, 161, Jardim Flórida I.

Remanejamento definitivo: Os eleitores que votam no Clube Nipônico passarão a votar na Escola Castro Alves, localizada na Rua Ciro Melo, 1483, Centro.

Itaporã

Eleições de 2024: Quem atualmente vota na Escola Estadual Rodrigues Alves, apenas em 2024 votará na APAE, situada na Av. São José BNH.

Os eleitores da Escola Estadual Saldanha Derzi (Distrito de Montese), por sua vez, votarão na Capela São João Batista, situada na Rua Prudente de Morais.

Remanejamento definitivo: Os eleitores que votam na Escola Dez de Dezembro, no Distrito do Carumbé, passarão a votar na Escola Professora Maria Timira dos Santos Borba, situada na Rua Luiz Nascimento, s/n, Pedra Bonita.

Laguna Carapã

Quem vota no Unidade de Saúde do Distrito do Carapã passará, a partir de 2024, a votar de modo definitivo na Escola Álvaro Martins dos Santos, localizada na Basílio José Espíndola, 650.

