Em primeira sessão após as Eleições, vereadores aprovam três projetos na Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos de lei, na sessão desta terça-feira (8).

Em primeira discussão, foi aprovado o projeto de lei n. 11.365/24, do vereador William Maksoud, que declara de utilidade pública municipal o Grupo Escoteiro Messiânico 8ª – MS, com sede e foro na cidade de Campo Grande.

Também foi aprovado o projeto de lei n. 11.375/24, que dispõe sobre a inclusão em sites oficiais do poder público municipal, em aba específica, todos os serviços públicos à disposição das pessoas idosas. A proposta é do vereador Professor João Rocha.

E, por fim, o projeto de lei n. 11.379/24, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que inclui no calendário oficial de eventos do município de Campo Grande o Dia Municipal de Conscientização do Mutismo Seletivo, que será celebrado, anualmente, em 31 de outubro.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também