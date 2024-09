Esther Dweck assume interinamente como ministra dos Direitos Humanos

A ministra Esther Dweck, de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, assumirá interinamente o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania após Silvio Almeida ser demitido por uma série de denúncias de assédio sexual serem divulgadas.

Em nota à imprensa, o Palácio do Planalto informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o nome de Esther ainda na noite desta sexta-feira (6).

Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Lula também na noite de sexta-feira, após uma série de denúncias de assédio sexual serem divulgadas, com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, entre as vítimas

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República abriu procedimento preliminar sobre o caso, que também será investigado pela Polícia Federal.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também