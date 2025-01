Exoneração de servidores da Câmara Municipal de Campo Grande perde o efeito

Os servidores exonerados no fim da 11ª Legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande, em ato de passagem de mandato, tiveram a exoneração ‘revertida’ pelo presidente da Casa de Leis, vereador Papy (PSDB).



Ao todo, Papy tornou sem efeito a exoneração de 45 servidores, no uso de suas atribuições legais.



Apesar do recesso da Câmara Municipal, sem sessões ordinárias, alguns trabalhos são conduzidos por vereadores e o administrativo também funciona. Neste período a Comissão de Recesso, formada por Papy, Coringa, Beto Avelar, Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro atende as demandas da Casa.



Outros parlamentes ainda participam de reuniões e encontros com autoridades sul-matogrossenses.



