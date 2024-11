Formar equipe é primeiro desafio de Adriane para novo mandato

Um segundo mandato que seja melhor que o primeiro tendo à frente a prefeita Adriane Lopes não começa em 1º de janeiro, mas agora, com a escolha de nomes capacitados para secretárias e cargos importantes de segundo escalão.

Ideal seria que o anúncio de nomes que estarão ao lado da prefeita traga surpresas positivas e com técnicos conceituados, que reforcem as chances de uma boa gestão nos próximos quatro anos.

O caso da secretaria de infraestrutura da Capital, onde se “bateu cabeça” até novembro de 2023, quando Marcelo Miglioli foi nomeado, é o exemplo mais lembrado da necessidade de se escolher pessoas gabaritadas para as funções.

Ali perderam-se 18 meses com uma secretária vital para a Capital tendo desempenho no mínimo questionável. O que se espera agora é que nomes que transmitam sensação de competência venham a preencher os cargos a serem anunciados.

