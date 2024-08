Frente Parlamentar discute recolhimento de ICMS com hospitais filantrópicos

Brenda Leitte, com ALEMS

O recolhimento de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Mato Grosso do Sul será discutido na quarta-feira (7), no Plenário Deputado Nelito Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado, a partir das 14h.

Segundo a assessoria parlamentar, até o momento, 17 hospitais confirmaram a participação no debate. A ideia é discutir a possibilidade de redução de tributo, bem como outros pontos fiscais. O evento é aberto ao público e à imprensa, no Palácio Guaicurus, Bloco 9 do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

O evento é promovido pelo deputado Pedrossian Neto (PSD), coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Santas Casas e Filantrópicos, que tem o intuito de intermediar discussões que possam fomentar a transparência do uso dos recursos público e também alternativas para a melhoria de serviços e gestão dessas unidades de Saúde.

Também compõem a Frente os deputados Antonio Vaz (Republicanos), Coronel David (PL), Caravina (PSDB), João Henrique (PL), Lia Nogueira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Marcio Fernandes (MDB), Pedro Kemp (PT), Professor Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também