Gerson vota e defende eleições gerais no país

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, defendeu, neste domingo (06) de eleições, a unificação do calendário eleitoral no Brasil, argumentando que isso traria benefícios significativos para a democracia e a administração pública.

Ele destacou que a transparência assegurada pelas urnas eletrônicas minimiza os riscos de fraudes no processo eleitoral. Atualmente, duas propostas de emenda constitucional estão em tramitação no Congresso Nacional para unificar as eleições de vereadores, deputados e o Presidente da República, com a implementação prevista para 2028.

Gerson apontou que essa unificação poderia não apenas reduzir custos, mas também evitar a "perenidade eleitoral", onde um ciclo eleitoral se sucede rapidamente ao outro, dificultando o planejamento administrativo. Ele ressaltou que a estimativa de custo das eleições deste ano é de cerca de R$ 11 bilhões aos cofres públicos, sublinhando a importância de discutir e implementar mudanças que tornem o processo eleitoral mais eficiente e menos oneroso.

Ele também mencionou que, durante os anos eleitorais, há restrições na transferência de recursos, o que impacta a a governabilidade. Gerson também citou a experiência de 1986, quando ocorreu uma eleição unificada para as esferas municipal, estadual e federal, como um exemplo positivo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também