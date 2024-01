Governo avalia demissão de cúpula da Abin após investigações da PF

O governo está avaliando a demissão da cúpula da Abin, após as investigações da Polícia Federal (PF) apontarem para um conluio da atual gestão do órgão para blindar servidores investigados por participação em esquema de espionagem ilegal.

Segundo o g1, investigadores da PF tem classificado a permanência da cúpula como “insustentável”, com alguns até mesmo defendendo a demissão do diretor-geral da agência, Luiz Fernando Corrêa, e do diretor Alessandro Moretti.

Na quinta-feira (25) foram apreendidos quatro computadores, seis celulares e 20 pen-drives em endereços do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor geral da Abin. Segundo a TV Globo, entre os objetos apreendidos estavam um notebook e um celular da Abin.

