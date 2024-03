Governo debate produÃ§Ã£o de carros bioelÃ©tricos no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um grupo de empresários do setor automotivo e do segmento de produção de etanol e gás no Palácio do Planalto, em Brasília, na tarde desta quinta-feira (14), para conversar sobre investimentos no Brasil.

Além de Lula, também estiveram presentes o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e diversos outros nomes dos setores automotivo e de combustíveis.

Após o encontro, o presidente Lula foi ao seu Twitter, onde destacou o potencial brasileiro, que inclui a produção de veículos híbridos flex, como o carro bioelétrico, tecnologia exclusiva do Brasil que permite combinar o uso de etanol em carros elétricos, reduzindo a utilização de combustíveis fósseis.

"Já são mais de R$ 117 bilhões anunciados pelas montadoras até 2028 gerando empregos e crescimento econômico. Acreditamos no Brasil e no seu potencial na transição energética. O país abandonou o discurso do passado e está investindo no futuro", comentou o presidente.

