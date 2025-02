Governo do Brasil vai dialogar com os EUA sobre taxa de importação do aço

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira (12) que o governo federal vai buscar o governo de Donald Trump para negociar um acordo sobre as tarifas de importação de aço e alumínio impostas pelo presidente dos Estados Unidos.

A decisão de Trump, de taxar em 25% as importações dos EUA de aço e alumínio entra em vigor a partir de 12 de março, e um dos países diretamente atingidos pela decisão é o Brasil, que é um dos maiores exportadores de aço para o país norte-americano.

Alckmin destacou que o governo brasileiro está aberto ao diálogo, e uma das possibilidades para minimizar o impacto das tarifas seria a adoção de cotas de importação, que já estabelecido anteriormente.

“Estamos abertos ao diálogo. As cotas são um bom caminho. É um mecanismo inteligente porque, se você aumenta o imposto de importação do aço para os Estados Unidos, isso tem um efeito na cadeia. Você tem um encarecimento na cadeia. O que foi feito anteriormente? Cotas. Você tem uma determinada cota. Essa é uma boa solução”, explicou o vice-presidente.

Alckmin se reuniu com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, para discutir a questão.

