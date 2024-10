"Jamais vou desistir de Campo Grande", diz Rose após derrota nas urnas

A candidata à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), agradeceu os 210 mil votos e destacou campanha propositiva, mostrando os problemas da cidade. “Jamais vou desistir de Campo Grande. Vou continuar trabalhando pela cidade. Estou com o sentimento de dever cumprido com o processo democrático", elencou.

De acordo com a ex-deputada, foi uma eleição que foi disputada desde o primeiro turno. "Eu debati Campo Grande. Eu identifiquei os problemas ainda mais de perto, porque andei muito, construí o plano de governo ouvindo as pessoas. A gente trouxe verdades sérias para essa eleição que muita gente não sabia”, disse.

Rose Modesto reiterou que sua candidatura foi vítima de fake news e que representa a mudança que a população quer ver, além disso, a disputa foi dividida mesmo com uma máquina pública. “Eu me sinto honrada de ter tido coragem de enfrentar máquinas e máquinas e máquinas. O Brasil precisou se unir para vir aqui ganhar a eleição da gente. Lideranças de tudo quanto é lugar do Brasil. O sistema é muito forte, mas a gente sai dessa eleição com sentimento de dever cumprido. Valeu a pena ser a voz de milhares de pessoas, mais de 210 mil eleitores que escolheram pela mudança”, pontuou.

