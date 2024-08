JD1TV: "A maior distribuição de renda se chama emprego", afirma Jorge Batista

O candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo Partido da Causa Operária (PCO), Jorge Batista, fechou as Sabatinas das Eleições Municipais de 2024, realizadas pelo JD1. E na sua oportunidade, Jorge destacou que é contra a privatização.

Segundo ele, caso seja eleito, acabará com as concessões dadas a Águas Guariroba, Solurb e Consórcio Guaicurus. Jorge, ainda, ressaltou as más condições do transporte público encontrado na Capital.

Quando questionado sobre o comércio de Campo Grande, o candidato afirmou que pretende criar uma linha de crédito para ajudar os pequenos empreendedores. E ajudar na renda da população através de novas empresas.

E investir em empregos para os campo-grandenses, sem cobrar IPTU, e isentando a população das taxas de água, pois assim o cofre da cidade irá bem.

Assista:

