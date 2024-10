JD1TV: Adauto Souto pede renovação na Câmara e diz que "v4g4bund0 não vai se criar"

Finalizando as sabatinas com os candidatos a vereadores de Campo Grande, o JD1 recebeu o Adauto Souto, que busca o seu primeiro mandato na Câmara Municipal. Ele que é presidente do Partido Renovação Democrática (PRD) na Capital.

Adauto acredita que a Câmara precisa ser renovada, e que “vagabundo não vai se criar” por lá. Por isso, pede aos eleitores que deem oportunidade para novas pessoas.

Durante a campanha, Adauto andou por Campo Grande e fez mais de 300 fiscalizações, e encontrou situações que precisam melhorar em várias áreas, como a saúde.

Assista:

