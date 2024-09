JD1TV: Airton Saraiva quer voltar à Câmara para "fazer política verdadeira"

O candidato a vereador de Campo Grande, Airton Saraiva, iniciou a sabatina dizendo: “a coisa mais importante é o político falar com o povo”.

Ele revelou que os anos em que ficou afastado do meio político foi para passar as empresas da família para os seus herdeiros, pois seu plano era ficar totalmente livre para se candidatar ao cargo de vereador da Capital. “Vereador não é profissão, e sim prestador de serviço”, afirma.

“Vamos fazer política verdadeira”, disse Saraiva. Caso seja eleito, o candidato pretende abrir polos industriais em todas as regiões da Capital, para tirar do Centro e das grandes avenidas negócios que sofrem pela localização, como oficinas mecânicas e supermercados.

Assista:

