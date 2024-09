JD1TV: Giselle Marques quer mandato para defender o meio ambiente e as mulheres

Giselle Marques, advogada e candidata a vereadora, pretende defender o meio ambiente e o direito das mulheres, caso consiga uma cadeira na Câmara Municipal da Capital.

Em sabatina, a candidata ressaltou os serviços prestados pela sociedade e a caminhada na vida pública. Atualmente, sua maior luta é a preservação do meio ambiente em Campo grande e em Mato Grosso do Sul, como o projeto 'S.O.S Parque dos Poderes'.

Outro projeto para um eventual mandato, é fazer com que as empresas presentes na Capital se insiram no desenvolvimento sustentável da cidade.

Assista:

