JD1TV: Janones e Nikolas quase "caem na porrada" após sessão na Câmara

Após decisão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados na quarta-feira (5), que arquivou o pedido de investigação contra o deputado André Janones (Avante-MG), uma confusão envolvendo deputados da oposição quase evoluiu para uma briga com trocas de soco.

Tudo começou após o encerramento da sessão do Conselho de Ética, quando Janones foi chamado de “rachador” e “covarde” por parte de alguns parlamentares, incluindo os deputados Nikolas Ferreira (PL-MG) e Zé Trovão (PL-SP), além de Pablo Marçal, coach e pré-candidato à prefeitura de São Paulo, que esteve presente na sessão.

A situação, no entanto, fugiu do controle, com registros de Zé Trovão chegando a tentar avançar para cima de Janones, mas foi impedido por assessores e por policiais legislativos.

Em certo momento, Janones chegou a chamar os opositores, especificamente Nikolas, para a “porrada”. Foi necessária, mais uma vez, intervenção da Polícia Legislativa, que escoltou o Janones para que outra confusão explodisse.

Confira a confusão:

