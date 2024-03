Julgamento de Moro por abuso de poder econÃ´mico inicia amanhÃ£

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) julgará nesta segunda-feira (01) o senador Sergio Moro (União Brasil) por abuso de poder econômico, uso de caixa dois e utilização indevida de meios de comunicação social durante a pré-campanha eleitoral de 2022.

A decisão pode resultar na cassação do mandato do senador, e também na sua inelegibilidade por oito anos. Caso seja condenado, o parlamentar terá a possibilidade de recorrer da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também