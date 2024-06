Legalização dos jogos de azar só deve ser votada após o recesso parlamentar

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira (25) que o projeto lei de legalização dos jogos de azar no Brasil não deve ser votado no plenário da Casa antes do recesso parlamentar.

Pacheco afirmou que é "conveniente" a realização de uma sessão de debates sobre o assunto no plenário do Senado antes da votação, o que acabaria adiando a votação somente para o próximo semestre.

Apesar disso, o senador afirmou que o projeto já "está suficientemente debatido" e deve ir direto ao plenário, sem passar por mais nenhuma comissão, como é defendido por alguns parlamentares contrários ao projeto.

O senador ainda comentou que o Senado deve votar o projeto de regulamentação da inteligência artificial até o início do recesso parlamentar.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também