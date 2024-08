Luiz Ovando sai e Camila Nascimento é a vice de Adriane

A confusão sobre o vice de Adriane Lopes para concorrer as eleições municipais de Campo Grande parece ter acabado, isso porque a odontologista e ex-diretora do IMPCG (Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande), Camila Nascimento de Oliveira (Avante), foi escolhida para ocupar a vaga deixada pelo deputado federal Luiz Ovando (PP).

Na segunda-feira (5), após o anuncio de que Ovando seria o vice da atual prefeita, o JD1 cravou que não poderia ser ele, já que ele seguiu no ar com seu programa televisivo na TVE. Pela legislação ele deveria ter encerrado suas apresentações no dia 30 de junho, o que não aconteceu.

A oficialização da escolha será feita nesta sexta-feira (9), em Campo Grande, as 11h30.

Camila Nascimento – formada em odontologia pela Universidade de Cuiabá (UNIC), Camila já foi Secretária Municipal da cidade de São Gabriel do Oeste, onde começou sua carreira política. No mesmo município, ela trabalhou como Diretora-Presidente do Hospital Municipal.

Em 2017, Camila assumiu o Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande, mas foi exonerada em março de 2024 para concorrer as eleições municipais como vereadora.

