Luiz Ovando será o vice de Adriane

O deputado federal Dr Luiz Ovando foi confirmado, nesta segunda-feira (5), como candidato a vice na chapa do PP, Partido da candidata à reeleição Adriane Lopes.

De acordo com a assessoria, o documento foi assinado agora há pouco. A informação foi confirmada pelo secretário Ademar Júnior de indústria e comércio da Capital, e ligado a senadora Tereza Cristina.

Adriane oficializou a candidatura em evento no sábado (3).

Conforme noticiado pelo JD1, a assessoria do deputado federal oficializou, por meio de nota, o nome de Dr Luiz Ovando como pré-candidato à vice-prefeito na chapa com Adriane Lopes.

“Atendendo ao convite da Prefeita Adriane Lopes e da estimada amiga, nossa presidente do Progressistas de Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, aceitei o honroso desafio de me tornar pré-candidato a vice-prefeito”, diz trecho da nota.

*Matéria atualizada às 14h23 para acréscimo da nota oficial do pré-candidato

